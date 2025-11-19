Asesinan a Mujer a Balazos en Presunto Punto de Venta de Narcóticos en Hermosillo

Una agresión armada registrada la noche del martes en la colonia Solidaridad IV, dejó a una mujer asesinada a balazos en la esquina de la avenida Campo Verde y la calle Cabo San Pedro, al norponiente de Hermosillo.

A las 21:19 horas se recibió el reporte que alertó a cuerpos de emergencia, y al llegar al sitio paramédicos de Cruz Roja confirmaron que la víctima, identificada como Susana, de 31 años, ya no presentaba signos vitales.

El ataque sucedió en presunto punto de venta de narcóticos de Hermosillo

El ataque ocurrió en un domicilio que, según habitantes del sector, era señalado como punto de venta de narcóticos.

De acuerdo con las primeras versiones, un vehículo blanco tipo sedán arribó al lugar con tres individuos a bordo; tras un breve intercambio verbal con la mujer, uno de ellos disparó en su contra para luego darse a la fuga, sin embargo, al parecer fueron reconocidos por nombre y apodo en el sector.

La zona fue resguardada por elementos municipales, estatales y federales, quienes implementaron un operativo de búsqueda que no permitió ubicar a los responsables. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Reportero: Roberto Bahena N+

