Modificarán Circulación Vial en Bulevar Paseo Río Sonora por Trabajos de Agua de Hermosillo

Agua de Hermosillo iniciará este martes 30 de septiembre una nueva etapa de trabajos de sustitución del colector sanitario en el Paseo Río Sonora, por lo que la circulación en dos carriles será cerrada.

Las labores se realizarán en el tramo comprendido entre Real del Arco y canal San Antonio, por lo que se cerrará la circulación en dos carriles del cuerpo norte, con sentido de oriente a poniente.

El proyecto incluye el retiro de una tubería de concreto de 60 pulgadas y 240 metros de longitud, que será reemplazada por una línea de pvc de mayor resistencia y una vida útil superior a los 70 años.

Tardarán entre 160 y 180 días trabajando en esta obra

Hasta el momento, se han renovado más de 2 mil 400 metros del colector, pero aún restan más de 7 mil por intervenir, por lo que se estima que esta etapa de obra tome entre 160 y 180 días, debido a la profundidad de excavación, que alcanzará hasta nueve metros

Como vía alterna, los conductores podrán incorporarse a Canal San Antonio, posteriormente a prolongación bulevar Serna, y luego a Real del Arco, para reincorporarse de nuevo al Paseo Río Sonora.

