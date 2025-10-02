Muere Adulto Mayor mientras Trabajaba Cuidando Autos en Estacionamiento de Súper en Hermosillo

Una persona de la tercera edad, quien se dedicaba a cuidar vehículos en el estacionamiento de una tienda de mayoreo, ubicado en Paseo Río Sonora y Reforma, al surponiente de Hermosillo, perdió la vida al parecer debido a causas naturales.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía del jueves, 2 de octubre, cuando el hombre identificado como Vicente, de 60 años de edad, se encontraba laborando en el estacionamiento del comercio, cuando refirió dolor en el pecho y se desvaneció en el sitio.

Presuntamente el hombre murió de un infarto al miocardio

De inmediato, las personas en su alrededor lo llevaron a una zona con sombra, para después pedir ayuda al número de emergencias 911, llegando al sitio paramédicos del CRUM de la Secretaría de Salud, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero ya había perdido la vida al parecer debido a un infarto al miocardio.

Sin embargo, será el Servicio Médico Forense el encargado de determinar las causas de la muerte mediante la necropsia de ley, con la cual se identificará si realmente fueron causas naturales o de otra índole.

con información de Roberto Bahena.

ABM