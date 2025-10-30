Muerte de Niña en Jardín de Niños: Van Siete Personas que Han Rendido Declaración en Hermosillo
N+
La FGR en Sonora, ha llamado hasta el momento a siete personas a rendir declaración por la muerte de una menor a la que le picó un alacrán dentro de un Jardín de Niños en Hermosillo.
COMPARTE:
Hasta el momento han rendido declaración alrededor de siete personas por la muerte de una pequeña de 5 años, en el jardín de niños Ignacia E. de Amante, también conocido como "El Mundito", el lunes, 20 de octubre en Hermosillo.
Noticia Relacionada: Suspenden Clases en Kínder Donde Niña de 5 Años fue Picada por un Alacrán y Murió en Hermosillo
Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, afirmó que incluso serán llamadas a declarar las maestras del kínder y todas las personas que estén involucradas.
A todos aquellos que les resulte cita. No voy a tener miramientos en omitir citar, cita, que les resulte una razón o motivo para la comparecencia ante la Fiscalía General de la República.
Fiscalía federal solicitó un informe de histopatología para determinar las causas de muerte
Recordó que el caso se turnó por competencia legal a la Fiscalía General de la República en la delegación de Sonora, donde ya se radicó la carpeta de investigación y se solicitaron varios dictámenes para determinar con precisión la causa la muerte de la menor de edad.
La delegación, la fiscalía federal está solicitando o ya solicitó un informe detallado, puntual que se llama de histopatología, es un informe muy especial para que se determine realmente cuál fue la causa que motivó la muerte de esta menor de edad, porque es una picadura de alacrán según se dijo en los primeros momentos, pero esta información la vamos a corroborar puntualmente.
Historias Recomendadas:
- Aseguran Arsenal y Capturan a Ocho Presuntos Integrantes de Grupo Criminal en Rosario Tesopaco
- Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme Localizan Restos Óseos en San Ignacio Río Muerto
- Hombre Herido tras Ataque Armado en Colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo
con información de Roberto Bahena
ABM