Muerte de Niña en Jardín de Niños: Van Siete Personas que Han Rendido Declaración en Hermosillo

Hasta el momento han rendido declaración alrededor de siete personas por la muerte de una pequeña de 5 años, en el jardín de niños Ignacia E. de Amante, también conocido como "El Mundito", el lunes, 20 de octubre en Hermosillo.

Noticia Relacionada: Suspenden Clases en Kínder Donde Niña de 5 Años fue Picada por un Alacrán y Murió en Hermosillo

Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, afirmó que incluso serán llamadas a declarar las maestras del kínder y todas las personas que estén involucradas.

A todos aquellos que les resulte cita. No voy a tener miramientos en omitir citar, cita, que les resulte una razón o motivo para la comparecencia ante la Fiscalía General de la República.

Fiscalía federal solicitó un informe de histopatología para determinar las causas de muerte

Recordó que el caso se turnó por competencia legal a la Fiscalía General de la República en la delegación de Sonora, donde ya se radicó la carpeta de investigación y se solicitaron varios dictámenes para determinar con precisión la causa la muerte de la menor de edad.

La delegación, la fiscalía federal está solicitando o ya solicitó un informe detallado, puntual que se llama de histopatología, es un informe muy especial para que se determine realmente cuál fue la causa que motivó la muerte de esta menor de edad, porque es una picadura de alacrán según se dijo en los primeros momentos, pero esta información la vamos a corroborar puntualmente.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena

ABM