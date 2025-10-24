Tras el caso de la niña de cinco años que falleció por una picadura de alacrán el lunes, 20 de octubre, en el interior del Jardín de Niños "Ignacia E. De Amante", ubicado en el parque El Mundito, del Centro de Hermosillo, el kínder permanece suspendido hasta nuevo aviso.

A través de un recorrido realizado el viernes, 24 de octubre, por N Más sonora afuera del plantel de preescolar, se pudo constatar que no hubo clases para los alumnos y que solo se presentó el personal docente y administrativo.

En el Jardín de Niños se llevó a cabo una reunión con los padres de familia para definir condiciones para un regreso a clases seguro, entre ellas la fumigación de todas las áreas.

También sostuvieron una plática con un tanatólogo, para brindarles atención especializada en el proceso de duelo.

IMSS-Bienestar Sonora emitió un comunicado donde dio a conocer cómo sucedieron los hechos

Una niña de cinco años perdió la vida tras ser picada por un alacrán dentro de un plantel educativo en Hermosillo, informó la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.

De acuerdo con el comunicado oficial, la menor fue trasladada por la directora del plantel al Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo, donde ingresó a las 12:23 de la tarde del lunes, 20 de octubre.

A las 12:25 fue llevada al área de choque, donde se le canalizó e intubó de inmediato. Minutos más tarde, a la 1:08 de la tarde, se le aplicaron dos viales de suero antialacrán. Pese a los esfuerzos del personal médico, la niña sufrió dos paros cardiorrespiratorios que no pudieron revertirse, declarándose su fallecimiento a la 1:45 de la tarde.

El IMSS-Bienestar aclaró que, al momento del ingreso, la unidad médica no contaba con suero disponible, aunque este fue conseguido poco después. Según el informe, el surtimiento de sueros antialacrán había sido programado desde el 17 de octubre, con entregas previstas para el fin de semana y el martes 21 de octubre.

