Aseguran Arsenal y Capturan a Ocho Presuntos Integrantes de Grupo Criminal en Rosario Tesopaco
N+
Un arsenal fue asegurado tras un operativo realizado en Rosario Tesopaco, además fueron detenidos ocho presuntos integrantes de un grupo criminal.
COMPARTE:
Un importante arsenal fue asegurado por personal del Ejército Mexicano durante un operativo en el municipio de Rosario Tesopaco, donde además fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
Noticia Relacionada: Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme Localizan Restos Óseos en San Ignacio Río Muerto
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del Gobierno de México, por elementos pertenecientes a la 4ta. Zona Militar.
En el lugar, identificado como una presunta casa de seguridad, fueron localizados:
- Más de 40 artefactos explosivos
- Tres armas largas de grueso calibre
- Más de 20 cargadores
- Tres chalecos antibalas con dos placas cada uno
- Una cinta con cartuchos calibre .50 para ametralladora Browning
- Tres vehículos
El operativo se realizó cuando personal militar efectuaba reconocimientos terrestres en los alrededores del municipio y detectó a sujetos armados, quienes fueron detenidos junto con el material asegurado.
Tanto las personas capturadas como las armas, vehículos y equipo táctico fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Historias Recomendadas:
- Hombre Herido tras Ataque Armado en Colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo
- Agresión Armada en Colonia Machi López Deja a Hombre Sin Vida, en Hermosillo
- Golpe a ‘Los Gigios’: Detienen al ‘Tomate’, Objetivo Prioritario en Sonora
con información de Roberto Bahena.
ABM