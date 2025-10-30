Aseguran Arsenal y Capturan a Ocho Presuntos Integrantes de Grupo Criminal en Rosario Tesopaco

Un importante arsenal fue asegurado por personal del Ejército Mexicano durante un operativo en el municipio de Rosario Tesopaco, donde además fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del Gobierno de México, por elementos pertenecientes a la 4ta. Zona Militar.

En el lugar, identificado como una presunta casa de seguridad, fueron localizados:

Más de 40 artefactos explosivos

Tres armas largas de grueso calibre

Más de 20 cargadores

Tres chalecos antibalas con dos placas cada uno

Una cinta con cartuchos calibre .50 para ametralladora Browning

Tres vehículos

El operativo se realizó cuando personal militar efectuaba reconocimientos terrestres en los alrededores del municipio y detectó a sujetos armados, quienes fueron detenidos junto con el material asegurado.

Tanto las personas capturadas como las armas, vehículos y equipo táctico fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

con información de Roberto Bahena.

ABM