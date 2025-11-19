Muerte de Policía Municipal en Hermosillo: Realizan Operativos en Colonia Adolfo López Mateo

Tras el asesinato de un agente de Tránsito Municipal ocurrido la noche del lunes en la colonia Adolfo López Mateos, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron una serie de acciones que incluyeron un cateo y operativos que derivaron en aseguramientos y detenciones en la misma zona.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la tarde del martes, 18 de noviembre se ejecutó una revisión en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Amapolas y Tabachín, donde la diligencia inició a las 16:52 horas como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio del oficial a solo una cuadra del lugar del ataque.

En el sitio se aseguraron 13 envoltorios con droga sintética tipo “cristal”, así como dos motocicletas una Itálika Forza 2018 y una Kurazai Classic 2018 ambas sin placas. No hubo personas detenidas durante esta intervención.

Detienen a seis personas en el lugar con droga conocida como "crystal"

Horas antes, en la misma calle, Tabachines, entre Amapolas y Álamo Blanco, un operativo conjunto realizado alrededor de las 23:00 horas del lunes permitió la detención de seis personas en posesión de probable droga.

En el sitio se detuvo a Sergio “N”, Karina Jazmín “N”, Luis Isaac “N”, Israel Guadalupe “N”, Juan Antonio “N” y Juan Daniel “N”, todos de entre 18 y 42 años de edad, quienes intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron asegurados con 34 envoltorios de la droga sintética crystal.

La Fiscalía señaló que la investigación por el homicidio del agente continúa abierta y que los indicios asegurados durante el cateo quedaron bajo resguardo del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas.

con información de Roberto Bahena.

ABM