Inician Pagos de Pensión Mujeres del Bienestar en Sonora; ¿Qué Días Pagarán en Noviembre 2025?

A partir de este martes, 18 de noviembre, y hasta el viernes 21, se estarán realizando los depósitos de la pensión Mujeres del Bienestar, para aquellas beneficiarias de 60, 61 y 62 años que ya recibieron su tarjeta bancaria durante el mes de octubre.

La Delegación Sonora de la Secretaría del Bienestar, informó que el pago se realizará de manera directa y por orden alfabético, comenzando con las mujeres cuyo apellido inicia con las letras “A”, “B”, “C” y “D”, este mismo martes 18.

Para el miércoles 19 serán las letras de la “E” a la “K”, el jueves de la “L” a la “Q”, y el viernes 21 desde la “O” hasta la “Z”.

Alrededor de 47 mil mujeres serán beneficiadas en Sonora

A nivel nacional serán casi 2 millones de mujeres de 60 a 62 años las que recibirán por primera vez su pensión del bienestar y, en el caso de Sonora, son alrededor de 47 mil las beneficiarias registradas.

Cada una recibirá 3 mil pesos correspondientes al bimestre Noviembre – Diciembre, que se juntan con la dispersión del resto de las pensiones del Bienestar, que concluirá el jueves 27 de noviembre.

