Perros Presuntamente Maltratados en Hotel de Mascotas son Entregados a sus Dueños en Hermosillo

Autoridades han entregado a sus dueños a la mayoría de los 30 perros asegurados en un cateo a un centro de adiestramiento y hotel para mascotas, en la colonia Las Vistas, en Hermosillo, donde se reportó un presunto caso de maltrato animal.

Ramón Tadeo Gradías, vicefiscal de Control de Procesos, informó que el aseguramiento de 30 caninos de diferentes razas, en una diligencia durante el viernes pasado, 10 de octubre, derivó de un video difundido en redes sociales donde se observa a un hombre maltratar a uno de los perros afectados.

Pudimos rescatar a 30 perros de diferentes razas, que al día de hoy ya hemos entregado a sus dueños a 27 y estamos con tres perros todavía en espera que vayan a reclamarlos.

El funcionario mencionó que se realizan las pruebas periciales correspondientes, además, se revisó el estado de salud de los animales a través de médicos veterinarios zootecnistas, cuando fueron llevados al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo.

Video de redes sociales muestra como presuntamente los perritos eran maltratados

Tras la difusión en redes sociales de un video que mostraba un presunto caso de crueldad contra animales, autoridades aseguraron a 30 perros en un cateo en la colonia Las Vistas, en Hermosillo.

Durante un operativo realizado entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del viernes, 10 de octubre, en un domicilio que funcionaba como centro de adiestramiento y hotel para mascotas, lugar donde fueron rescatados los 30 caninos de distintas razas.

