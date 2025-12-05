Pronóstico del Clima: Se Esperan Temperaturas Bajo Cero el Fin de Semana en Sonora

El paso del frente frío número 18 por territorio sonorense provocará ambientes fríos con probables temperaturas bajo cero y posibles heladas para la región montañosa del estado.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Coordinación de Protección Civil, se espera que durante los próximos 3 días, la masa de aire polar junto al frente frío #18, provoque un ambiente frío sobre la región montañosa norte y oriente del estado; se espera que las temperaturas oscilen entre los -5ºC a los 5ºC con posibles heladas en la zona.

Para las regiones del noroeste, centro y sur del estado, las temperaturas mínimas pronosticadas rondarán entres los 8 a los 15 grados centígrados dano paso a amaneceres frescos.

Temperturas máximas pronosticadas

Por otro lado, las temperaturas máximas esperadas serán valores de 15ºC a los 19ºC en la región de la Sierra Madre Occidental y para el resto del estado pronostican de los 19 a los 27 grados centígrados.

Se prevé que para el día martes de la próxima semana se muestre una alza en las temperaturas alcanzando de nueva cuenta temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y pudiesen superar el valor algunos puntos del centro y sur del estado.

De igual manera se esperan cielos mayormente despejados y sin probabilidades de lluvias durante todo el fin de semana en el estado de Sonora.

