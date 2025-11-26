¿Habrá Frente Frío en Sonora? Este es el Pronóstico de Conagua

En estos momentos y todo lo que resta de la semana, no hay ningún frente frío que esté afectando a Sonora, por lo que el clima se mantendrá con condiciones estables, con temperaturas heladas normales para finales de noviembre, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de meteorología de la Cuenca Noroeste de la Conagua, detalló que el pronóstico son temperaturas máximas de hasta los 35ºC para el centro y sur del estado, y mínimas que pueden llegar a menos cinco en las zonas altas del norte y la sierra.

No tenemos ningún frente frío que se esté acercando al estado de Sonora, vamos a tener algunos nublados dispersos, de forma intermitente en el estado, sin embargo, esos nublados son altos y débiles, no van a provocar lluvia, así que vamos a estar sin precipitaciones, a pesar de estos nublados.

Algunos municipios de Sonora continuarán con temperaturas bajo cero

Lagarda Vásquez detalló que el miércoles Yécora amaneció con -2ºC y se espera que otras poblaciones también alcancen valores negativos.

Sería de menos 5 a 10 grados para la zona oriente y norte de Sonora, hoy fueron menos 2 en Yécora, muy posiblemente haya poblaciones que alcancen los menos 3, menos 4 grados, los siguientes días.

En Hermosillo habrá valores entre los 31ºC y 32ºC de máximas, y mínimas entre los 11ºC y 12ºC sin lluvias y viento con rachas.

El especialista técnico aclaró que hasta el fin de semana se espera el ingreso de un nuevo frente frío a Sonora, que podría ser el número 17 o 18, el cual solo reforzará las condiciones de clima helado en el estado.

