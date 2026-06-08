Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta en Toda la Capital por Tormenta Eléctrica con Granizo

Se prevé que las lluvias se extiendan e intensifiquen en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo

Capitalinos se protegen de la lluvia con paraguas e impermeables. Foto: CuartoscuroCapitalinos se protegen de la lluvia con paraguas e impermeables. Foto: Cuartoscuro

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