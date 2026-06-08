Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta en Toda la Capital por Tormenta Eléctrica con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 la Alerta Amarilla en las 16 demarcaciones de la capital del país.

El alertamiento se da por el pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este día, las cuales pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Por lo anterior, se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeables.

Ha comenzado a llover en la zona sur de la CDMX. Sobre avenida San Jerónimo, los repartidores se refugian en los puentes y los peatones comienzan a sacar sus paraguas.



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¿En dónde hay Alerta Amarilla hoy?

Con corte a las 13:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 08/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/lQAqbtlp5W — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

Comienza a llover en CDMX

Cerca de las 14:40 horas, se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte sobre las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, según el más reciente informe de interpretación del radar meteorológico de la Ciudad de México.

Esta tarde cae una lluvia intensa que sorprendió a los habitantes de la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; hasta el momento se reportan los primeros encharcamientos y afectaciones.



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Así como lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa Para el resto de la tarde y la noche, se prevé que las lluvias se extiendan e intensifiquen en la capital, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, alertó la SGIRPC.

Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos

A las 16:40 horas, se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

AMP