Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta en Toda la Capital por Tormenta Eléctrica con Granizo
Se prevé que las lluvias se extiendan e intensifiquen en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo
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Se prevé que las lluvias se extiendan e intensifiquen en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 la Alerta Amarilla en las 16 demarcaciones de la capital del país.
El alertamiento se da por el pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este día, las cuales pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Por lo anterior, se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeables.
Ha comenzado a llover en la zona sur de la CDMX. Sobre avenida San Jerónimo, los repartidores se refugian en los puentes y los peatones comienzan a sacar sus paraguas.— NMás (@nmas) June 8, 2026
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Con corte a las 13:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros se mantenía activa en las siguientes alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 08/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/lQAqbtlp5W
Cerca de las 14:40 horas, se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte sobre las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, según el más reciente informe de interpretación del radar meteorológico de la Ciudad de México.
Esta tarde cae una lluvia intensa que sorprendió a los habitantes de la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; hasta el momento se reportan los primeros encharcamientos y afectaciones.— NMás (@nmas) June 8, 2026
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Así como lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa Para el resto de la tarde y la noche, se prevé que las lluvias se extiendan e intensifiquen en la capital, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, alertó la SGIRPC.
A las 16:40 horas, se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
AMP
Se observan #lluvias de intensidad fuerte en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026
Lluvias de intensidad moderada se presentan en @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy y @Alc_Iztapalapa.
Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde y noche, las… pic.twitter.com/ZCJLaW5qoB
Un árbol se cayó desde la raíz en calles de la colonia Sector Popular de la alcaldía Iztapalapa. Personal de la CFE labora en la zona, debido a que se arrancaron cables de electricidad. No se reportan personas heridas.— NMás (@nmas) June 8, 2026
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