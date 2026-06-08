Sismo Magnitud 6.1 en Cuba: ¿Hay Alerta de Tsunami para el Caribe y el Golfo de México?

Este lunes 8 de junio 2026, se registró un sismo de magnitud 6.1 en Cuba. El temblor también fue perceptible en la península de Yucatán. Te contamos si hay una alerta de tsunami para el Golfo de México y el Caribe.

El epicentro del sismo se ubicó en las aguas al oeste de Cuba , a una profundidad de diez kilómetros.

También se percibió el movimiento telúrico en Florida.

Tiembla en Cuba y en Yucatán

A medio día de hoy, se registró un sismo magnitud 6.1, con epicentro a 104 kilómetros al oestede Mantua, Cuba. El sismo, ocurrido en altamar, se percibió en la isla, así como en Florida y en la península de Yucatán.

Dos horas antes, la propia península había vivido otro sismo de magnitud 4.2. El epicentro se ubicó al noreste de Ticul, a una profundidad de 5 kilómetros.

Pese a la intensidad del sismo, no se registraron daños en la provincia de Pinar del Río, al oeste de la isla.

Descartan tsunami por sismo magnitud 6.1

Poco después de que el temblor sacudiera el oeste del Caribe y el golfo de México, el Servicio Geológico de los Estados Unidos se pronunció sobre el posible riesgo de un tsunami para la región. A través de X, la dependencia confirmó que se percibió el sismo en Florida y descartó la formación de un tsunami:

“Se han sentido temblores en gran parte de Florida tras el terremoto de magnitud 6.1 justo al oeste de Cuba. No se espera amenaza de tsunami por el terremoto”.