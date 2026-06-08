Sismo Magnitud 6.1 en Cuba: ¿Hay Alerta de Tsunami para el Caribe y el Golfo de México?

Esta tarde se registró un sismo de magnitud 6.1 en Cuba y fue percibido en México; te explicamos si hay alerta de tsunami

Vista satelital de Cuba y México¿Hay alerta de tsunami tras sismo en Cuba? Foto: NOAA

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Sismo de magnitud 6.1 sacude Cuba y se siente en Yucatán y Florida. ¿Hay alerta de tsunami? Descubre lo que dicen los expertos sobre el riesgo en el Caribe y el golfo de México.

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