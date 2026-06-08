Terremoto de Magnitud 6.1 se Registra Cerca de Cuba y Quintana Roo

El USGS ajustó a 6.1 la magnitud del sismo registrado frente a Cuba este lunes; el epicentro quedó a 104 km de Mantua.

Terremoto de Magnitud 6.1 se Registra Cerca de Mantua, CubaEl Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió el reporte. Foto: USGS Earthquakes

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Un terremoto de 6.1 grados se registró al noroeste de Mantua, Cuba. Datos preliminares del USGS. Conoce los detalles de este fenómeno.

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