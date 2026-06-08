Terremoto de Magnitud 6.1 se Registra Cerca de Cuba y Quintana Roo

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes en el norte del Caribe, con epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió el reporte pasado el mediodía y describió el movimiento como un "terremoto notable", aunque precisó que los datos son preliminares.

¿Qué dijo el USGS del sismo frente a Cuba?

El organismo estadounidense publicó la información en redes sociales a las 12:10 horas del lunes 8 de junio. Estos son los datos técnicos disponibles a la publicación de esta nota:

Magnitud ajustada: 6.1 (reporte inicial: 6.4).

Epicentro: 104 km al oeste-noroeste de Mantua, Cuba.

Hora del primer reporte: 12:10 horas (lunes 8 de junio de 2026).

Estado de los datos: preliminares.

No hubo daños en Quintana Roo, afirma gobernadora

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que "al momento no se reportan daños ni afectaciones" y que, de manera preventiva, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo en zonas vulnerables, aeropuertos, zonas turísticas, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica.

Lezama también pidió a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, "realice una revisión preventiva de sus viviendas y reporte de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911".

La Secretaría de Marina (SEMAR), con base en la información del Centro de Alerta de Tsunamis, descartó que el movimiento pudiera generar una ola de tsunami hacia las costas de México, tomando en cuenta las características y la ubicación del epicentro.

El sureste mexicano también tembló esta mañana

Horas antes del sismo frente a Cuba, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México reportó un temblor de magnitud 4.2 en la península de Yucatán.

El epicentro quedó a 14 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán, con una profundidad de 5 kilómetros. El SSN lo registró a las 10:05 horas del mismo día.

Ambos eventos ocurrieron en una misma franja geográfica dentro del norte del Caribe, separados por poco más de dos horas.

Hasta este momento, no se han reportado de manera oficial afectaciones por los movimiento telúricos.