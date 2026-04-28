Rescatan a Zarigüeya en Negocio de Agua Purificada en Nogales, Sonora

Una zarigüeya fue localizada dentro de un negocio de agua purificada en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Nogales, lo que generó la intervención de elementos de la Policía Municipal adscritos al Departamento de Bienestar Animal. El reporte fue atendido por personal de seguridad pública, quienes acudieron al establecimiento para controlar la situación y resguardar al animal.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo se realizó en el interior del comercio, donde se solicitó la presencia de autoridades para evitar riesgos tanto para el animal como para las personas. Al arribar, los agentes implementaron un protocolo de manejo adecuado para este tipo de fauna.

Encuentran a zarigüeya en negocio de agua purificada en Nogales.

El marsupial fue asegurado por personal capacitado, quienes utilizaron una jaula apropiada para su traslado, con el objetivo de no ocasionarle daño durante su captura. La intervención se realizó bajo condiciones que permitieran mantener la integridad del ejemplar en todo momento.

Posteriormente, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia que fue informada sobre la situación para definir el procedimiento a seguir respecto al resguardo del animal encontrado en la zona urbana.

Tras la notificación, la dependencia indicó que la zarigüeya debía ser entregada a un rescatista especializado, quien se encargaría de su cuidado temporal y de su posterior reubicación en un entorno seguro acorde a su hábitat.

Finalmente, el animal quedó bajo resguardo para su traslado y futura liberación, mientras las autoridades mencionaron la importancia de reportar este tipo de situaciones para garantizar un manejo adecuado de la fauna silvestre en zonas urbanas.

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