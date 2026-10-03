Accidentes

Choque Entre Vehículo y Camión de Transporte Público Deja Siete Lesionados en Hermosillo

Al sitio se trasladaron paramédicos en una ambulancia de la Cruz Roja, quienes hicieron una revisión médica a las personas golpeadas

Choque Entre Vehículo y Camión de Transporte Público Deja Siete Lesionados en HermosilloChoque Entre Vehículo y Camión de Transporte Público Deja Siete Lesionados en Hermosillo. Foto: N+

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