Choque Entre Vehículo y Camión de Transporte Público Deja Siete Lesionados en Hermosillo

Un total de siete personas resultaron con lesiones leves tras el choque de un vehículo particular y un camión del transporte público, registrado en calles de la colonia San Benito, la mañana del sábado.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió alrededor de las once de la mañana, en el cruce de las calles José S. Healy y General Piña.

Testigos indicaron a las autoridades que el camión, de la Línea 16 Reforma, circulaba de norte a sur sobre General Piña, cuando al llegar a la intersección con la calle José S. Healy fue embestido por una camioneta gris.

Al sitio se trasladaron paramédicos en una ambulancia de la Cruz Roja, quienes hicieron una revisión médica por diversos golpes a seis de los 16 pasajeros que se trasladaban en el camión, así como a la conductora del vehículo gris, determinando que no requerían traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para esclarecer los hechos y encargarse del deslinde de responsabilidades.