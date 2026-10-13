Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Incendiar un Vehículo en Hermosillo

Luego de presuntamente intentar incendiar un vehículo ajeno, un sujeto de 42 años de edad fue detenido en flagrancia, por elementos de la Policía Preventiva Municipal adscritos al poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente de Hermosillo.



El incidente se reportó a las 07:10 horas del lunes, en el cruce de las calles 4 de Octubre y Allende, en la colonia Salvador Alvarado, de dicha comisaría, donde se alertó sobre un vehículo que estaba siendo incendiado de manera intencional.



De acuerdo con la información de la corporación el detenido, identificado como Víctor Manuel “N”, habría utilizado un encendedor para prender fuego directamente en el área de la parrilla de una camioneta pick up, de color rojo, modelo 1999.



Tras los hechos, los agentes municipales arrestaron al hombre y lo pusieron a disposición de la autoridad investigadora, que se encargará de dar seguimiento al caso y determinar las responsabilidades correspondientes, así como su situación jurídica.