Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Incendiar un Vehículo en Hermosillo

Elementos de la Policía Preventiva Municipal encontraron al hombre en flagrancia en calles del poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente de la ciudad

Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Incendiar un Vehículo en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Intentar Incendiar un Vehículo en Hermosillo. Foto: archivo N+

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