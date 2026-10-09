Hermosillo Rebasará el Millón de Habitantes en 2026: Informe de Indicadores

Hermosillo podría superar por primera vez el millón de habitantes en 2026, así lo estima el Informe de Indicadores 2026 de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, que proyecta una población de 1,004,299 personas para este año y advierte que la cifra obliga a replantear cómo crece la ciudad.

De acuerdo con el informe, la cifra no proviene de un conteo reciente, sino de proyecciones que aplican una tasa de crecimiento ordinaria a los datos de 2015 a 2020. La serie estimada pasa de 936,263 habitantes en 2020 a 992,625 en 2025.

Hermosillo concentra 31.8% de la población de Sonora y es el municipio más extenso del estado, con 14,617 kilómetros cuadrados, de los cuales 178.1 corresponden al área urbana.

El documento también indica que 34.5% de la población tiene entre 10 y 29 años, y que millennials (25.4%) y centennials (22.4%) suman casi la mitad de los habitantes. Al mismo tiempo, los nacimientos bajaron 8.2% en 2024, hasta una tasa de 10.4 por cada mil habitantes, uno de los niveles más bajos en cuatro décadas, mientras que las defunciones aumentaron 4.4%.

Según el informe, el crecimiento tiene implicaciones directas en vivienda, servicios públicos, infraestructura, educación, salud y empleo. En su reflexión final, Hermosillo ¿Cómo Vamos? sostiene que el principal reto ya no es solo crecer, sino desarrollar la capacidad de gestionar ese crecimiento y convertirlo en calidad de vida.

Una ciudad que se expande, señala, requiere más vialidades, agua, drenaje, alumbrado, transporte y espacios públicos, además de recursos para mantenerlos.