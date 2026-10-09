Sociedad

Hermosillo Rebasará el Millón de Habitantes en 2026: Informe de Indicadores

La capital sonorense proyecta 1,004,299 personas, según Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Hermosillo Rebasará el Millón de Habitantes en 2026Hermosillo Rebasará el Millón de Habitantes en 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Proyecciones indican que Hermosillo superará el millón de habitantes en 2026. El reto: gestionar el crecimiento para mejorar la calidad de vida.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+