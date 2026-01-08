Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Intento de Feminicidio en Benjamín Hill, Sonora

Adrián Guadalupe "N" fue vinculado a proceso por presunta tentativa de feminicidio en agravio de Yadira, en un domicilio de la colonia San Fernando, de Benjamín Hill, durante la madrugada del 1 de enero pasado.

En esa fecha, el imputado agredió físicamente a la víctima de manera extrema y reiterada en zonas vitales con la intención de privarla de la vida, sin embargo, tras la intervención de otras personas, Yadira fue puesta a salvo, aunque presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Al integrarse el dictamen médico legal a la carpeta de investigación, las autoridades ministeriales señalaron al imputado ante el órgano jurisdiccional, mismo que resolvió ponerlo en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

Joven detenido por agredir y amanezar con un bate a su madre en Hermosillo

En hechos aislados, un joven de 25 años fue detenido luego de empujar y amenazar con golpear a su madre con un bat, después de que la mujer de 65 años le llamara la atención por fumar mariguana dentro de la casa.

El reporte ocurrió a las 14:15 horas del miércoles 7 de enero, en el interior de una vivienda de la calle Sonoyta de la colonia Jorge Valdez Muñoz, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte, fue la propia afectada quien solicitó el apoyo de la Policía Municipal, a través de la línea de emergencias 9-1-1, alertando que su hijo identificado como Agustín “N” la estaba agrediendo verbal y físicamente, además de amenazarla con un bat.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR