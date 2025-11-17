Dos Sujetos a Prisión Preventiva por Agredir a Balazos a Agentes de la AMIC en Pitiquito

Juan Daniel "N" y Julio César "N", de 27 y 25 años, respectivamente, fueron vinculados a proceso por presunta tentativa de homicidio contra de dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en Puerto Libertad, municipio de Pitiquito.

El hecho se registró el 4 de noviembre pasado, cuando los imputados, en compañía de otro sujeto, viajaban armados en un vehículo tipo pick up, modelo 2021, color negro, que contaba con reporte de robo.

Los agresores poncharon la patrulla y le dispararon a los oficiales

Los agentes detectaron a los criminales e iniciaron una persecución, sin embargo, Juan Daniel "N" arrojó por la ventana varios objetos metálicos que poncharon las llantas de la patrulla, mientras que otro sujeto comenzó a dispararen contra de los agentes ministeriales.

Los oficiales tomaron maniobras evasivas y bajaron de la unidad para repeler la agresión, logrando abatir a uno de los agresores, mientras que los hoy imputados fueron capturados.

El juez de la causa dictó prisión preventiva justificada y los vinculó a proceso a ambos por la tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado en contra de la seguridad de la comunidad y utilización de un vehículo robado en la comisión de un delito doloso.

