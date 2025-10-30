Vinculan a Proceso a Presuntos Responsables de Mantener Cautivas a Personas de Chiapas en Sonora

Erasmo “N” y Cecilia “N”, señalados como presuntos responsables del delito de trata de personas, fueron vinculados a proceso luego de la audiencia en la que el juez consideró que había los elementos suficientes.

Esto luego del operativo que fue informado el jueves 16 de octubre pasado por la Fiscalía General de la República en la colonia Adolfo López Mateos al sur de Hermosillo, donde fueron rescatados 10 menores de edad y tres adultos originarios de Chiapas, a quienes mantenían presuntamente cautivos para pedir limosna en la vía pública.

Los presuntos responsables fueron puestos en prisión preventiva en Cefereso 11 en Hermosillo

Dado a las evidencias que se recabaron en la vivienda, entre ellas cartulinas y tarjetas con mensajes utilizados para pedir dinero, 18 actas de nacimiento, teléfonos celulares, juguetes y dinero en efectivo, el juez determinó que sí era procedente la vinculación por delitos contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Asimismo, el juez de control determinó que como medida cautelar se les aplique la prisión justificada dentro del Centro Federal de Reinserción Social, Cefereso, número 11 de Hermosillo, en espera de que se desahogue el proceso judicial en su contra.

