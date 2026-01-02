Accidente Entre Tráiler, Pipa y Auto Deja Cuatro Personas Calcinadas en Tamaulipas

Cuatro personas muertas y dos lesionadas dejó un fuerte choque seguido de incendio registrado la tarde de este viernes 2 de enero de 2026 en la carretera Ciudad Victoria–Tampico, a la altura del Ejido Las Tortugas, en el kilómetro 36 del municipio de Llera.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas fallecidas viajaban a bordo de un automóvil que circulaba de sur a norte y que presuntamente se impactó de frente contra una pipa que transitaba en sentido contrario, de norte a sur. Tras el choque, la unidad particular se incendió, provocando que sus ocupantes perdieran la vida en el lugar.

Accidente en Tamaulipas Involucró un Tráiler y una Pipa

En el accidente también se vio involucrado un tráiler, el cual salió del camino luego de que su conductor intentara esquivar la colisión entre las otras dos unidades. Dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por cuerpos de emergencia que arribaron al sitio.

Debido a las labores de auxilio, control del incendio y peritajes correspondientes, la circulación en la carretera permaneció cerrada por varias horas; sin embargo, las autoridades habilitaron el paso vehicular de manera provisional a través de una terracería lateral.

Elementos de seguridad y personal de emergencia continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. El saldo es considerado preliminar.

