Mujer Muere Atropellada Luego de Agresión Durante Reunión Familiar en Reynosa

Una mujer identificada como Casandra, de 33 años de edad, perdió la vida tras ser agredida durante una reunión familiar en la colonia San Valentín.

Noticia Relacionada: Nace el Primer Bebé del 2026 en Tamaulipas ¿En Cuál Municipio Nació?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron luego de una discusión con su pareja sentimental. La situación se tornó violenta cuando familiares del hombre intervinieron y, presuntamente, uno de ellos la arrolló con un vehículo.

Casandra fue auxiliada y trasladada de urgencia a un hospital; sin embargo, arribó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

Casandra Presentó Denuncia Previa por Agresión

Cabe señalar que la víctima ya había presentado una denuncia previa por violencia familiar en contra de su pareja, lo que ha generado indignación y llamados a la justicia, al tratarse de un caso que, de acuerdo con colectivos y ciudadanos, pudo haberse prevenido.

Las autoridades correspondientes informaron que mantienen una investigación en curso para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Historias Recomendadas: