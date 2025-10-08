Accidente entre Tráileres Deja Varios Lesionados en Nuevo Laredo

Al mediodía de este miércoles 8 de octubre de 2025, se registró un fuerte accidente entre dos tractocamiones, a la altura del Puente Internacional III, uno de los principales cruces fronterizos para el transporte de carga entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas.

Debido al accidente, se registró un lento tráfico vehicular en la zona. Foto: @noticias_tams

El incidente ocurrió en la zona de exportación hacia Estados Unidos, generando una situación crítica en el área.

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

Autoridades atienden accidente vehicular entre dos tracto camiones en Libramiento Mex 2 a la altura del puente "Mocho" de #NuevoLaredo pic.twitter.com/jjz3c6EsiR — Tamaulipas_News (@Noticias_Tams) October 8, 2025

Circulación Parcialmente Cerrada por Accidente de Tractocamiones en Nuevo Laredo

El conductor quedó atrapado al interior de la unidad. Foto: @noticias_tams

Derivado de este accidente, se reportan personas lesionadas que permanecen en el lugar a la espera de atención médica. Un tráiler resultó completamente destrozado tras el impacto.

La circulación se encuentra parcialmente cerrada, lo que podría ocasionar retrasos significativos en el tránsito de vehículos de carga.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente vehicular entre dos tracto camiones en Libramiento Mex 2 a la altura del puente "Mocho" de #NuevoLaredo



Se recomienda precaución. pic.twitter.com/Bg8lSUmcFK — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 8, 2025

Historias Recomendadas: