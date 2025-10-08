Accidente entre Tráileres Deja Varios Lesionados en Nuevo Laredo
N+ Tamaulipas
Se registró un aparatoso choque entre dos tractocamiones a la altura del puente “Mocho” en Nuevo Laredo, que dejó varias personas lesionadas.
COMPARTE:
Al mediodía de este miércoles 8 de octubre de 2025, se registró un fuerte accidente entre dos tractocamiones, a la altura del Puente Internacional III, uno de los principales cruces fronterizos para el transporte de carga entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas.
El incidente ocurrió en la zona de exportación hacia Estados Unidos, generando una situación crítica en el área.
Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie
Autoridades atienden accidente vehicular entre dos tracto camiones en Libramiento Mex 2 a la altura del puente "Mocho" de #NuevoLaredo pic.twitter.com/jjz3c6EsiR— Tamaulipas_News (@Noticias_Tams) October 8, 2025
Circulación Parcialmente Cerrada por Accidente de Tractocamiones en Nuevo Laredo
Derivado de este accidente, se reportan personas lesionadas que permanecen en el lugar a la espera de atención médica. Un tráiler resultó completamente destrozado tras el impacto.
La circulación se encuentra parcialmente cerrada, lo que podría ocasionar retrasos significativos en el tránsito de vehículos de carga.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 8, 2025
Autoridades atienden accidente vehicular entre dos tracto camiones en Libramiento Mex 2 a la altura del puente "Mocho" de #NuevoLaredo
Se recomienda precaución. pic.twitter.com/Bg8lSUmcFK
Historias Recomendadas:
- Nombran a Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez Nuevo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj
- Marciano Fest 2025: ¿Qué Actividades Habrá en Playa Miramar? Cartelera Completa