Pareja de Motociclistas en Nuevo Laredo Mueren Embestidos por Camioneta en la Carretera Nacional

Un trágico accidente se registró la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025 al sur de Nuevo Laredo, dejando como saldo dos personas fallecidas tras el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

El percance ocurrió sobre la Carretera Nacional, a la altura de la calle Chihuahua, donde una pareja que viajaba en motocicleta fue embestida presuntamente al incorporarse de manera repentina a la vía.

Muere Pareja de Motociclistas en Carretera Nacional de Nuevo Laredo. Foto: noticias_Tams

Motociclista en Nuevo Laredo Perdió la Vida al Instante

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los motociclistas perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que su acompañante fue trasladado de urgencia a un hospital general, donde lamentablemente falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades de tránsito municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar los peritajes correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades en este lamentable suceso que enluta nuevamente a familias neolaredenses.

