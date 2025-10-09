Atienden Volcadura de Tractocamión en el Río Pilón en Tamaulipas
Elementos de la Guardia Estatal atendieron la volcadura de un tractocamión en el Río Pilón, en Jiménez.
Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero en Tamaulipas, adscritos a la Estación Segura Vicente Norte, acudieron este jueves 9 de octubre de 2025 al Río Pilón tras recibir el reporte de la volcadura de un tractocamión.
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 53 de la Carretera Federal 101, en el tramo norte-sur, cuando la pesada unidad salió del camino y cayó hacia el cuerpo de agua.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la circulación vehicular, por lo que la vía permanece abierta al tránsito.
Recomendaciones Para Conductores en Carreteras de Tamaulipas
- Reduzca la velocidad en tramos con pavimento húmedo.
- Evite maniobras bruscas o frenadas repentinas.
- Mantenga una distancia prudente entre vehículos.
- Verifique el buen estado de los frenos y neumáticos antes de viajar.
- En caso de lluvia intensa, oríllese en un lugar seguro y espere a que mejore la visibilidad.
