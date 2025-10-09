Atienden Volcadura de Tractocamión en el Río Pilón en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero en Tamaulipas, adscritos a la Estación Segura Vicente Norte, acudieron este jueves 9 de octubre de 2025 al Río Pilón tras recibir el reporte de la volcadura de un tractocamión.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 53 de la Carretera Federal 101, en el tramo norte-sur, cuando la pesada unidad salió del camino y cayó hacia el cuerpo de agua.

Tractocamión Cae a Río Pilón en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira

De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la circulación vehicular, por lo que la vía permanece abierta al tránsito.

Recomendaciones Para Conductores en Carreteras de Tamaulipas

Reduzca la velocidad en tramos con pavimento húmedo.

Evite maniobras bruscas o frenadas repentinas.

Mantenga una distancia prudente entre vehículos.

Verifique el buen estado de los frenos y neumáticos antes de viajar.

En caso de lluvia intensa, oríllese en un lugar seguro y espere a que mejore la visibilidad.

Lluvias en Ciudad Victoria Han Provocado Inundaciones en Diversos Sectores

Historias Recomendadas: