Presunto Cocodrilo Moviliza a las Autoridades en Ciudad Victoria; Esto Encontraron

Un reporte ciudadano movilizó a los equipos de emergencia durante el lunes 6 de octubre de 2025 en la colonia Cuauhtémoc, luego de que vecinos alertaran sobre el avistamiento de un presunto cocodrilo en un predio baldío ubicado en la calle Ciclamen en Ciudad Victoria.

Al acudir al sitio, el personal de la Unidad 29 de Protección Civil y Bomberos confirmó que el supuesto reptil era en realidad un lagarto de juguete, de aproximadamente un metro de largo, lo que provocó risas entre los elementos y curiosos del lugar.

Cocodrilo de Juguete Localizado en Ciudad Victoria. Foto: PC Victoria

Aunque todo resultó ser una falsa alarma, siempre es mejor prevenir y confirmar cualquier situación inusual.

¿Qué Hacer Si Te Encuentras un Cocodrilo?

En los últimos años, los avistamientos de cocodrilos en zonas urbanas de Tamaulipas se han vuelto cada vez más frecuentes, sobre todo en municipios de la zona sur y centro del estado. Estos reptiles suelen aparecer en canales, lagunas, ríos e incluso en calles o patios, especialmente después de lluvias intensas o inundaciones.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil han emitido recomendaciones claras para saber cómo actuar de forma segura si te topas con uno:

No intentes acercarte, alimentarlo ni tomarle fotos de cerca. Los cocodrilos pueden desplazarse rápidamente, incluso en tierra. Se recomienda mantenerse al menos a 10 metros de distancia.

Aunque parezcan inmóviles, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados. No intentes capturarlo ni ahuyentarlo por tu cuenta.

En Tamaulipas, puedes llamar al número de emergencias 911 o directamente a la unidad local de Protección Civil o Bomberos.

Si el cocodrilo se encuentra cerca de zonas habitadas, asegúrate de que los menores y animales no se acerquen. En algunos casos, estos reptiles pueden permanecer varias horas en el mismo sitio.

En lagunas, ríos o canales, evita nadar o caminar por la orilla si hay reportes recientes de cocodrilos. No tires comida ni desperdicios, ya que esto puede atraerlos.

