Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira

Ante las intensas lluvias que provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la Zona Sur de Tamaulipas, la Guardia Estatal implementó el Plan Tamaulipas con el propósito de auxiliar a la ciudadanía afectada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, recorrieron los sectores con mayor afectación, entre ellos la Avenida Álvaro Obregón y las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional del municipio de Ciudad Madero, donde el nivel del agua alcanzó alturas considerables.

Guardia Estatal Trabaja en Colaboración con Protección Civil en la Zona Sur de Tamaulipas

El despliegue operativo cuenta con el apoyo de efectivos de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, quienes trabajan de manera conjunta con Protección Civil y autoridades municipales para salvaguardar la integridad de los habitantes, apoyar en el retiro de vehículos varados y facilitar el traslado de personas en riesgo.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse a los números 911 o 089 para recibir asistencia inmediata.

