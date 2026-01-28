Activan Alerta Amber de Valeria Nicole Esquivel Lara Joven Desaparecida en Río Bravo

La alerta Amber fue activada en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, debido a la desaparición de la joven Valeria Nicole Esquivel Lara, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez en esta frontera chica desde el pasado 24 de enero de 2026, sin que hasta el momento se haya logrado tener algún tipo de comunicación con ella.

Familiares y asociaciones civiles solicitan el apoyo de la población en general para coadyuvar a la localización de la adolescente, de quien se teme pueda ser víctima de un delito.

Buscan en Río Bravo a Valeria Nicole Esquivel Lara

"Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER México, la activación tendrá una duración máxima de 72 horas, por lo que se solicita su colaboración para llevar a cabo la máxima difusión de la cédula única de búsqueda, a efecto de que surta el impacto esperado" refiere el boletín oficial.

Señas particulares de Valeria Nicole

Estatura: 1.63 metros

Complexión: Delgada

Cabello: Negro, ondulado

Vestimenta: Blusa negra de tirantes, pantalón de mezclilla celeste, suéter blanco y tenis blancos

Cualquier información al respecto, favor de comunicarse al 55 5346 2516 o al 911.

