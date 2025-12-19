Adulta Mayor Abandonada en Carretera Playa Bagdad Podría Ir a Casa Hogar en Victoria, Tamaulipas

En Matamoros, Tamaulipas, continúan las investigaciones en torno a una mujer de la tercera edad que fue encontrada abandonada y en serias condiciones de salud en una brecha de ese municipio.

Hallan a Abuelita Abandonada en Silla de Ruedas en Carretera Playa Bagdad en Matamoros

Autoridades del Sistema DIF Matamoros, así como directiva del hospital general Alfredo Pumarejo, confirmaron la identidad de la mujer. Su nombre es Nilda Perales Ramos, de 84 años de edad y originaria de Laredo, Texas.

De acuerdo a la información, esto fue posible en un breve momento en que tuvo la conciencia suficiente para ser interrogada.

Al momento, no se ha localizado algún familiar o persona que la conozca en Matamoros y continúan los esfuerzos para ampliar la búsqueda de familiares a Laredo, Texas.

Que no han salido familias de aquí de Matamoros que alguien la tuviera como familia conocida, pariente; no se ha manifestado nadie de Matamoros. Lo queremos hacer a través de Fiscalía; mande un oficio al consulado mexicano de allá que también verifique cuál fue el último día que estuvo en un hospital. Hugo Gutiérrez Treviño, procurador del DIF Matamoros

Adulta Mayor Podría ser Enviada a Casa Hogar en Matamoros

Una vez que se encuentre en las condiciones de salud adecuadas y, en caso de que no aparezca algún familiar o persona conocida, podría ser trasladada a una casa para adulto mayor en la capital de la entidad, Ciudad Victoria.

El caso generó consternación en esta localidad tamaulipeca, ante el hecho de que una persona de tan avanzada edad apareciera inerme y expuesta a riesgos y a las condiciones climatológicas, sin que hasta el momento se sepa quién o quiénes y, principalmente, por qué.

