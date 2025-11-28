Un Adulto Mayor Muere al Interior de un Motel de Paso en la Zona Centro de Tampico
Un adulto mayor de aproximadamente 74 años fue localizado sin signos vitales al interior de un motel de paso en la zona centro de Tampico.
Un hombre de aproximadamente 74 años de edad perdió la vida al interior de un hotel de paso ubicado sobre la calle 20 de Noviembre entre Reforma y Nacozari del centro de Tampico.
Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y Voluntarios Zona Sur para valorar el estado de salud del adulto mayor; sin embargo, al realizar la revisión, se confirma que ya contaba con signos vitales.
Autoridades Investigan Muerte de Hombre en Motel de Tampico
La zona fue acordonada por las autoridades correspondientes para llevar a cabo las investigaciones y esclarecer las causas del deceso.
