Localizan con Vida a Adaliz, Menor de 12 Años Desaparecida en Reynosa, Tamaulipas

Mientras un grupo de familiares e integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaba durante la noche labores de búsqueda en vida de la menor Adaliz en colonias cercanas al lugar donde fue vista por última vez, otro grupo llevó a cabo el bloqueo de la carretera Río Bravo–Reynosa, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir atención de las autoridades.

Durante la manifestación, se registraron momentos de tensión ante la reacción de algunos automovilistas, quienes mostraron falta de empatía e incluso intentaron intimidar a los manifestantes al avanzar con sus vehículos.

Familiares Bloquean Carretera Reynosa-Río Bravo. Foto: N+

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Por su parte, Andrés Méndez Ñeco, vocero de la asociación, lamentó la falta de respeto y solidaridad, así como la escasa participación ciudadana en este tipo de acciones, al señalar que se trata de una problemática de la que nadie está exento.

Colectivo de Reynosa Informó Sobre Localización de Adaliz

A través de una publicación en sus redes sociales, el colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos informó que Adaliz, la menor de 12 años desaparecida en Reynosa, ya fue localizada con vida.

Fue a través de un reporte donde se mencionaba que una menor con las características de Adaliz fue localizada en Villas Diamante.

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