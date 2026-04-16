Hallan Restos Óseos Calcinados al Interior de Casa Abandonada en Tamaulipas

Diversos fragmentos óseos humanos, con aparente exposición al calor, fueron localizados por el colectivo "Amor" en una casa en obra negra ubicada en un área enmontada a no más de un kilómetro de la Avenida Las Torres, entre el Ejido Los Guerra y el área urbana del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Este hallazgo es parte de los recorridos programados que realiza la Asociación con la Comisión Estatal de Búsqueda bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y Estatal, siendo ya el punto positivo número 16 localizado en lo que va del año.

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¿Cómo Reportar en Tamaulipas a una Persona que Desapareció?

Cuando una persona cercana desaparece, se vive un momento de profunda angustia e incertidumbre. Si te encuentras en Tamaulipas y no sabes cómo actuar, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB) está facultada para brindarte orientación y activar los mecanismos de localización de manera inmediata.

Lo más importante es no esperar. No es necesario que transcurran 72 horas para levantar un reporte. Entre más pronto se notifique la desaparición, mayores son las posibilidades de localizar a la persona.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puede ser contactada de forma inmediata a través de los siguientes medios:

Teléfono: 834 110 45 12

834 110 45 12 Correo electrónico: cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx

cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx Dirección: Avenida 16 de Septiembre s/n, colonia Benito Juárez, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Al momento de acudir ante las autoridades, es recomendable contar con la siguiente información:

Fotografía reciente de la persona desaparecida

Datos personales como edad, estatura, señas particulares

Vestimenta que portaba al momento de la desaparición

Cualquier otro dato que pueda facilitar su identificación

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