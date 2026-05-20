Pronostican Tormentas Eléctricas y Lluvias Fuertes Hoy en Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre un pronóstico de lluvias intensas para distintas regiones de Tamaulipas durante las próximas horas de este miércoles 20 de mayo, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más fuertes se esperan principalmente en las zonas noroeste y suroeste del estado, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Miércoles 20 de Mayo de 2026 con Irma Aranda

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Prevén Pronóstico de Lluvias en Coahuila y Nuevo León

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones repentinas, crecida de ríos y afectaciones por tormentas eléctricas.

El pronóstico también contempla condiciones similares para regiones de Coahuila y Nuevo León, derivado de inestabilidad atmosférica que afecta al noreste del país.

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