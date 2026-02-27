Inicio Tamaulipas Autoridades Detectan y Retiran 153 Kilos de Quesos con Brucella en Tamaulipas

Autoridades Detectan y Retiran 153 Kilos de Quesos con Brucella en Tamaulipas

Autoridades confirmaron que 153 Kilos de queso fresco dieron positivo a la bacteria Brucella en Tamaulipas.

Autoridades Detectan y Retiran 153 Kilos de Quesos con Brucella en Tamaulipas. Foto: virales_mex

En muestras de quesos provenientes de Veracruz, Hugo Alejandro Soto Guevara, el director de Evaluación y Autorización Sanitaria, ha confirmado que 270 piezas de queso fresco equivalente a 153 kilogramos eran portadoras de Brucella.

Esto resulta de un seguimiento a un supuesto caso humano que indicaba la ingesta de quesos no pasteurizados, los cuales son a menudo fuente de esta bacteria. Tras el análisis, se identificó que cierto lote de quesos de una marca específica era portador de la bacteria.

Autoridades Retiran Quesos en Mal Estado en Tamaulipas. Foto: Virales_mex

Piden Consumir Quesos Pasteurizados para Evitar Enfermedades

Hugo Alejandro Soto Guevara enfatizó que es crucial consumir únicamente quesos pasteurizados y evitar aquellos que carecen de etiquetas o información adecuada, dado que esto puede prevenir riesgos a la salud de los consumidores en la zona sur de Tamaulipas, donde estos productos son distribuidos. Además, se llevará a cabo una búsqueda intencionada en los establecimientos para retirar cualquier producto que pueda estar contaminado

¿Qué es la Brucella?

La brucella es una bacteria que causa una enfermedad llamada brucelosis. Es una infección zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos. Se transmite principalmente por: 

  • Consumo de leche o queso no pasteurizado
  • Contacto directo con animales infectados (ganado bovino, cabras, ovejas, cerdos)
  • Inhalación de partículas contaminadas en ambientes pecuarios

