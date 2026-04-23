Habrá Apagón de CFE en Zona Centro de Tampico: ¿Cuándo Será el Corte de Energía?

La CFE informó a la ciudadanía sobre la suspensión de energía eléctrica en el centro de Tampico, la cual tendrá una duración de aproximadamente 8 horas, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

El corte iniciará hoy jueves 23 de abril a partir de las 7:00 de la noche y se prevé que concluya alrededor de las 3 de la madrugada del día viernes. Las calles que se verán afectadas son: Fray Andrés de Olmos, Tamaulipas, Álvaro Obregón, Altamira, Venustiano Carranza, Salvador Díaz Mirón, Francisco I. Madero y Héroes del Cañonero.

Autoridades señalaron que estas acciones tienen como objetivo reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar continuidad de servicio en una de las zonas con mayor actividad comercial.

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Buscan reforzar la red eléctrica previo a la temporada de lluvias en Tampico

Autoridades señalaron que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad del servicio, especialmente en una de las zonas con mayor actividad comercial del municipio.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tampico, Eduardo Mansur, destacó que este tipo de trabajos son necesarios, y celebró que se realicen en un horario de menor impacto para los sectores productivos.

Asimismo, indicó que el sector empresarial ha insistido en la necesidad de implementar planes de mantenimiento preventivo en la red eléctrica y transformadores, sobre todo ante la cercanía de la temporada de lluvias que inicia a partir de mayo.

Comercios cerrarán antes para evitar afectaciones

Debido a este corte programado, establecimientos del centro de Tampico tendrán que adelantar su horario de cierre para evitar afectaciones ante la falta de energía eléctrica y la disminución en la afluencia de personas.

Aunque la suspensión será de aproximadamente ocho horas, se estima que el impacto directo al sector comercio será mínimo, concentrándose principalmente en el periodo cercano al cierre de actividades.

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