Crean en Tampico la Torta de la Jaiba por Temporada de Semana Santa 2026

La gastronomía del sur de Tamaulipas ha sido creativa presentando la Torta de la Jaiba, con el objetivo de brindar homenaje a una de las especies representativas de Tampico. Esta tradición que se expone en Semana Santa lleva 6 años consecutivos siendo un total éxito en la región.

La torta está conformada por un solo pan en forma de jaiba; en su interior contiene frijoles negros refritos, jamón, queso de puerco, queso amarillo, chorizo, carne deshebrada, chicharrón en salsa verde, tomate, cebolla y aguacate. Cabe destacar que el platillo está hecho para dos personas.

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"Nosotros rellenamos con los ingredientes originales, perdón, lo que has de cuenta viene siendo el puro caparazón o la pira conchita en la parte de arriba, pero como dice mi madre, tare tenazitas, las tenazas, trae sus piecitas, sus patitas, entonces nosotros les recomendamos a los turistas que eso lo chopien en la salsita de chicharrón para que igual también se lo puedan degustar, verdad"

Torta de la Jaiba Creada para Dos Personas

La torta de la jaiba ronda entre los 600 gramos a un kilo y su costo total será de 130 pesos; recomiendan que se realice el pedido un día antes debido a la entrega del pan y la colocación de los alimentos. Cada temporada del año, la imaginación que tiene el negocio ha captado la atención de turistas y ciudadanos.

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