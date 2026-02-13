Crean la 'Corazonada de la Barda': Un Platillo para los Enamorados Este 14 de Febrero

Para este 14 de febrero, el legado de doña Elia Sandoval continúa enamorando a los paladares más exigentes con la ya famosa “Corazonada de la Barda”, una versión romántica y monumental del platillo más icónico de la región.

Ubicados en la emblemática colonia Cascajal, este comercio familiar ha transformado la tradicional torta de la barda en una pieza única en forma de corazón.

Comerciantes de Tampico Innovan con la Tortilla de Corazón por 14 de Febrero

Sin embargo, no se deje engañar por su forma delicada: esta creación lleva mucho sabor, alcanzando un peso de poco más de un kilo.

Torta de la Barda para Enamorados en Tampico. Foto: N+

Corazonada de la Barda en Tampico

“Y vieras que lleva frijol, el jamón, tomate, cebolla, queso amarillo, queso de puerco, su respectivo queso, carnita deshebrada, chorizo”.

Debido a la complejidad de su elaboración y al éxito que ha tenido entre los locales, los interesados en sorprender a su pareja con este manjar tampiqueño deben solicitarla con anticipación.

Panadería de Tampico Crea la Concha de Corazón por el Día de los Enamorados

