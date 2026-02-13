Crean la 'Corazonada de la Barda': Un Platillo para los Enamorados Este 14 de Febrero
La Corazonada de la Barda es una versión en forma de corazón del icónico platillo tampiqueño
Para este 14 de febrero, el legado de doña Elia Sandoval continúa enamorando a los paladares más exigentes con la ya famosa “Corazonada de la Barda”, una versión romántica y monumental del platillo más icónico de la región.
Ubicados en la emblemática colonia Cascajal, este comercio familiar ha transformado la tradicional torta de la barda en una pieza única en forma de corazón.
Sin embargo, no se deje engañar por su forma delicada: esta creación lleva mucho sabor, alcanzando un peso de poco más de un kilo.
Corazonada de la Barda en Tampico
“Y vieras que lleva frijol, el jamón, tomate, cebolla, queso amarillo, queso de puerco, su respectivo queso, carnita deshebrada, chorizo”.
Debido a la complejidad de su elaboración y al éxito que ha tenido entre los locales, los interesados en sorprender a su pareja con este manjar tampiqueño deben solicitarla con anticipación.
