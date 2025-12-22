Aparece Cocodrilo en el Río Pánuco; Cerca de Escolleras de Playa Miramar

Una tarde de esparcimiento se convirtió en un espectáculo inusual para decenas de visitantes en Playa Miramar de Ciudad Madero, luego del avistamiento de un cocodrilo de grandes dimensiones nadando en las aguas del río Pánuco, a la altura de las escolleras.

El animal se desplazaba con total tranquilidad con dirección a la zona de playa, punto donde cientos de bañistas disfrutaban de las aguas del Golfo de México.

A pesar de que una embarcación de motor pasó a escasos metros del ejemplar, el reptil no mostró signos de perturbación ni intentó sumergirse, continuando su trayectoria.

Debido a que no es habitual observar este tipo de especies en el área de las escolleras, los presentes optaron por sacar sus celulares para capturar fotografías del momento.

Aunque los avistamientos de cocodrilos son comunes en lagunas de la zona sur de Tamaulipas, su presencia en la desembocadura del río Pánuco hacia el mar suele estar relacionada con las corrientes generadas por las recientes lluvias.

