Autoridades Aseguran Armamento en Fraccionamiento de Nuevo Laredo

En atención a un reporte ciudadano sobre personas con actividades sospechosas en el Fraccionamiento Los Fresnos, personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo aseguró armamento en este sector.

De acuerdo con el reporte, ciudadanos entraban y salían de la maleza, por lo cual, efectivos de esta corporación decidieron ir al lugar señalado para investigar.

Elementos de la Guardia Estatal Decomisan Armamento en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

Noticia Relacionada: Ambientalistas de Tamaulipas Denuncian Ante PROFEPA Presunto Daño Ambiental en Playa Bagdad

Tres Presuntos Delincuentes Huyeron del Lugar

A su arribo, visualizaron a tres varones, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida.

En el sitio se encontraron dos armas largas, calibre.233, con cargador insertado; dos cargadores adicionales del mismo calibre y diversos cartuchos, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Empleado de Telefonía Cae de Segundo Piso en Altamira y Muere

Historias Recomendadas: