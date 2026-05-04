Aseguran Camioneta con Blindaje Artesanal en Ejido de Reynosa, Tamaulipas

Al efectuar un recorrido de seguridad en una brecha que conduce al ejido El Trece del municipio de Reynosa, personal de la Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) de la Guardia Estatal localizó un vehículo con blindaje artesanal.

La unidad se encontraba cubierta con una malla sombra y oculta entre la maleza. El vehículo, estilo pick-up con placas de circulación del estado de Texas, fue verificado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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Dos Sujetos Fueron Detenidos en Reynosa por Elementos de la Guardia Estatal

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al efectuar recorridos de vigilancia sobre la colonia Bugambilias del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal detuvo a dos hombres que presuntamente transportaban droga, municiones y otros objetos constitutivos de delito al interior de su vehículo.

Los hombres viajaban a bordo de una camioneta en la cual emprendieron la huida tras percatarse de la presencia de los elementos.

Al darles alcance, el personal de la Guardia Estatal realizó la inspección correspondiente, localizando al interior de la unidad seis cartuchos de arma larga, un equipo de radiocomunicación, dos equipos telefónicos con sistema de radiocomunicación, un equipo telefónico táctil con sistema de radiocomunicación, dos teléfonos celulares y 10 bolsas pequeñas que contenían un polvo blanco con características de la cocaína.

Hallan Hombre Adulto sin Vida en la Entrada al Basurero "Las Anacuas" de Reynosa

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