Aseguran en Nuevo Laredo un Auto con Reporte de Robo; Encontraron un Arma Larga y Ponchallantas

Personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo aseguraron un vehículo con reporte de robo en el extranjero, además de un arma larga, cargadores y ponchallantas. Los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Traverse que circulaba de manera agresiva sobre la calle Río Pánuco, poniendo en riesgo a terceros.

Durante la persecución, los ocupantes de la unidad arrojaron ponchallantas contra las patrullas con la intención de evadir a la autoridad. Metros más adelante fue abandonada, con un arma larga, cartuchos y ponchallantas, los mismos que fueron piedra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde darán seguimiento a las investigaciones.

Aseguran un Auto con Reporte de Robo en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

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Chocan Trenes en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal brindó seguridad perimetral tras registrarse un choque entre dos locomotoras en la zona de vías férreas. A su arribo, los elementos localizaron dos máquinas ferroviarias colisionadas de frente.

El accidente dejó a una persona lesionada. En el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaban atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una contusión en la extremidad inferior izquierda.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital del IMSS para su valoración médica. El percance se habría originado por una falla en la comunicación por radiofrecuencia durante maniobras de cambio de vía, lo que derivó en el impacto entre ambas locomotoras.

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