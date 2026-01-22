Aseguran Tractocamión con Placas y Número de Serie Alterados en Tamaulipas

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, tramo Juan Capitán-El Chihue, personal de la Dirección de Tránsito Estatal aseguró un tractocamión y tres portacontenedores que circulaban con datos manipulados.

La unidad se encontraba estacionada indebidamente, obstruyendo la visibilidad y el flujo vehicular en una gasolinera.

Aseguran un Tractocamión con Datos Manipulados en Carretera de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Al solicitarle la documentación del vehículo, el operador señaló que no contaba con ello, únicamente poseía un permiso para circular sin placas; sin embargo, las placas registradas en tal documento no correspondían con las que en ese momento portaba la unidad.

Placas del Tractocamión en Tamaulipas Estaban Manipuladas

Cabe mencionar que las placas se encontraban sujetas con cinchos en lugares no correspondientes. Asimismo, se realizó una inspección visual para verificar el número de serie en la Plataforma México, pero al encontrarlo, personal de Tránsito Estatal se percató de que se hallaba manipulado, lo cual es un delito de acuerdo a las leyes vigentes en la entidad.

Por lo anterior, el conductor y la unidad fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

