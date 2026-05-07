Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 7 de Mayo de 2026 en México y la Frontera Norte

Hoy jueves 7 de mayo de 2026, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $17.22 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Jueves 7 de Mayo de 2026 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.47, mientras que a la compra se localiza en los $16.34, en promedio.



Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

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¿Cómo Cerró el Dólar Ayer Miércoles 6 de Mayo de 2026 y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.54, mientras que a la compra se localiza en $16.40, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

Tipo de Cambio del Dólar Hoy Jueves 7 de Mayo de 2026 en México. Foto: N+

Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo del banco o la región, ya que los tipos de cambio son influenciados por factores económicos tanto locales como internacionales. Es importante considerar que en las casas de cambio fronterizas, las tarifas pueden ser ligeramente diferentes debido a la proximidad con Estados Unidos y la demanda de divisas.

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