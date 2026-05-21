Autobús Turístico de CDMX Choca Contra Muro en Altamira; Saldo de Pasajero con Fracturas

Un autobús turístico proveniente de Ciudad de México con destino a Reynosa terminó impactado contra un muro de contención aparentemente por las condiciones resbalosas del pavimento por la lluvia, dejando la unidad destrozada en la parte frontal.

Los hechos ocurrieron en la carretera de Puerto Altamira en el cruce con el Libramiento Industrial Norte. Al lugar arribaron elementos de la Central de Emergencias del Puerto de Altamira para auxiliar a los pasajeros; entre los afectados se reportó a una persona con múltiples fracturas, la cual viajaba en la parte frontal del autobús y tuvo que ser trasladada a un nosocomio.

Nota Relacionada: Chofer de Microbús en Tampico Huye tras Atropellar a Trabajadora de Limpieza

Pasajeros de Autobús Fueron Auxiliados por Bomberos y Voluntarios de Altamira

También llegó el grupo de Bomberos Voluntarios de Altamira, quienes ayudaron en el auxilio de los aproximadamente 45 ocupantes del autobús; las autoridades tomaron conocimiento del trágico accidente.

Autobús Turístico de la Ciudad De México Choca en Altamira. Foto: @noticias_tams

Historias Recomendadas: