Reportan Balaceras y Robo de Unidades Pesadas en Reynosa; Derriban Cámaras del C5
|
N+
-
Registraron diversas detonaciones y robos de vehículos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas
COMPARTE:
Diversas detonaciones y robos de vehículos se registraron la noche del lunes y madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
A través de las redes sociales, los usuarios informaron de la situación de riesgo en distintos puntos de la ciudad, como lo fue en los fraccionamientos Bugambilias, Miravalle, Nuevo México y aledaños.
Mientras que en el área de Juárez, Carretera San Fernando, reportaron el robo de pesadas unidades que fueron usadas para derribar cámaras del C5.
Historias recomendadas:
- Cartelera Fiestas de Abril en Tampico 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Teatro del Pueblo?
- Cambio de Horario de Verano en Tamaulipas: ¿Qué Municipios Ajustarán Una Hora su Reloj?
- Realizan Saludo Binacional 2026 Entre Matamoros y Brownsville en Puente Nuevo