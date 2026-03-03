Inicio Tamaulipas Reportan Balaceras y Robo de Unidades Pesadas en Reynosa; Derriban Cámaras del C5

Registraron diversas detonaciones y robos de vehículos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas

Reportan Balaceras y Robo de Unidades Pesadas en Reynosa; Derriban Cámaras del C5. Foto: @ virales_mex

Diversas detonaciones y robos de vehículos se registraron la noche del lunes y madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

A través de las redes sociales, los usuarios informaron de la situación de riesgo en distintos puntos de la ciudad, como lo fue en los fraccionamientos Bugambilias, Miravalle, Nuevo México y aledaños.

Mientras que en el área de Juárez, Carretera San Fernando, reportaron el robo de pesadas unidades que fueron usadas para derribar cámaras del C5.

