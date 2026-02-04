Reportan Persecución en Reynosa Entre Hombres Armados y Elementos de la Guardia Estatal

En Reynosa se registró una persecución entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal que terminó en la colonia Casa Bella.

Según los primeros datos, elementos de la Guardia Estatal realizaban patrullajes por el bulevar Hidalgo cuando detectaron una unidad sospechosa y fue entonces que inició la persecución. Se habla de detonaciones de arma de fuego; el hecho concluyó sobre la avenida Casa Bella y a su vez originó un accidente vehicular.

Autoridades Aseguran Camioneta con Blindaje en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una unidad con blindaje; una tercera unidad ajena a los hechos resultó con daños derivados de esta persecución.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre personas detenidas en este hecho.

La avenida se mantuvo cerrada a la vialidad en lo que concluyeron las diligencias de las autoridades.

Foto: N+

