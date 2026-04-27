Consulado de EUA Emite Alerta por Bloqueos en Reynosa, Tamaulipas

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta tras recibir reportes de los bloqueos presentados hoy, en distintas vialidades de Reynosa, Tamaulipas, por parte de criminales.

El comunicado indica que los empleados del gobierno estadounidense tienen instrucciones de evitar Reynosa, asimismo, el Departamento de Estado mantiene para Tamaulipas una alerta de viaje en Nivel 4, que es considerada la más alta e indica no viajar debido a riesgos de terrorismo, delincuencia y secuestro.

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¿Qué recomendaciones emite el comunicado del Consulado?

Entre las recomendaciones emitidas por parte del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas se encuentra:

Evitar la zona

Mantener un alto nivel de vigilancia

Conservar un perfil bajo

Monitorear medios locales para actualizaciones

Estar atento al entorno

También se sugiere informar a familiares sobre la situación personal, revisar planes de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, se indica comunicarse al número 911. Para asistencia adicional, el Consulado y la Embajada de Estados Unidos en México pusieron a disposición líneas telefónicas tanto dentro del país como desde el extranjero.

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