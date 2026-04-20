Camioneta Vuelca y se Impacta Contra Vivienda en Tampico; Esto Sabemos

Desde las 7 de la mañana de este lunes 20 de abril de 2026, una camioneta volcó y terminó frente a una vivienda, dejando cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron en la bajada de la calle Torreón en la colonia Nacional ubicada en Tampico.

De acuerdo a la información, la persona al volante perdió el control y terminó cayendo al lado de la vivienda, dañando los espejos y parte de la pared; de igual manera, la camioneta afectó a un poste de alumbrado público y dejó cables de electricidad tirados. Afortunadamente, el conductor no resultó lesionado.

Camioneta Vuelca y Choca Contra Vivienda en Tampico. Foto: N+

Nota Relacionada: Microbús en Tampico Pierde el Control y Causa Daños a Negocios en Zona Centro

Elementos de Tránsito Tampico acudieron para tomar conocimiento en la espera del personal de Fiscalía.

Adulta Mayor Fallece Luego de Caer de Segundo Piso en Tampico

Historias Recomendadas: