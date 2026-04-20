Camioneta Vuelca y se Impacta Contra Vivienda en Tampico; Esto Sabemos
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Una camioneta volcó la mañana de este lunes en Tampico, tras presuntamente perder el control en una pendiente.
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Desde las 7 de la mañana de este lunes 20 de abril de 2026, una camioneta volcó y terminó frente a una vivienda, dejando cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron en la bajada de la calle Torreón en la colonia Nacional ubicada en Tampico.
De acuerdo a la información, la persona al volante perdió el control y terminó cayendo al lado de la vivienda, dañando los espejos y parte de la pared; de igual manera, la camioneta afectó a un poste de alumbrado público y dejó cables de electricidad tirados. Afortunadamente, el conductor no resultó lesionado.
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