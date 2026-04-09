Microbús en Tampico Pierde el Control y Causa Daños a Negocios en Zona Centro

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este jueves 9 de abril de 2026 en la zona centro de Tampico luego de que un autobús de transporte público dejara cuantiosos daños materiales. Ocurrió sobre la calle Aduana entre Altamira y Obregón, donde aparentemente el conductor de la unidad perdió el control.

El autobús derribó una luminaria y una señalética de tránsito, además de causar afectaciones en la entrada de dos negocios; así mismo, se reportó la destrucción de la toma de agua, lo que generó una fuga en la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, se informó que la unidad no contaba con pasajeros al momento del percance y, por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Unidad de Transporte Público de Tampico Choca en Zona Centro. Foto: N+

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Autoridades Toman Conocimiento de Accidente en Zona Centro de Tampico

Tránsito de Tampico y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento y el cuerpo de bomberos municipal realizó las labores para retirar los escombros y pedazos de lámina.

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