Microbús en Tampico Pierde el Control y Causa Daños a Negocios en Zona Centro
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Una unidad de transporte público en Tampico aparentemente perdió el control y chocó contra negocios en la zona centro de la ciudad.
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Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este jueves 9 de abril de 2026 en la zona centro de Tampico luego de que un autobús de transporte público dejara cuantiosos daños materiales. Ocurrió sobre la calle Aduana entre Altamira y Obregón, donde aparentemente el conductor de la unidad perdió el control.
El autobús derribó una luminaria y una señalética de tránsito, además de causar afectaciones en la entrada de dos negocios; así mismo, se reportó la destrucción de la toma de agua, lo que generó una fuga en la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, se informó que la unidad no contaba con pasajeros al momento del percance y, por fortuna, no se registraron personas lesionadas.
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Autoridades Toman Conocimiento de Accidente en Zona Centro de Tampico
Tránsito de Tampico y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento y el cuerpo de bomberos municipal realizó las labores para retirar los escombros y pedazos de lámina.
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